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Hareket halindeki kamyonetten atlayan sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Hareket halindeki kamyonetten atlayan sürücü yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde park halindeyken kasasına çıktığı kamyonetin hareket etmesi üzerine araçtan atlayan sürücü yaralandı.

Selim Çıtanak, kullandığı 31 AGY 72 plakalı süt yüklü kamyoneti Kurtuluş Mahallesi'ndeki marketin önüne park etti.

Siparişleri indirmek için kamyonetin kasasına çıkan Çıtanak, bu sırada aracın rampadan geriye hareket ettiğini gördü.

Kamyonetin kasasından atlamak isterken altında kalan sürücü, bir süre sürüklendi.

Duvara çarparak duran aracın altından çıkarılan Çıtanak, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kaza Yayladağı

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