HABER

Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:55 | Son Güncelleme

Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dilovası'nda yaşayan Günay Gönül Acar (18), Gebze'ye gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne bindi.

Gebze girişindeki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Acar, bu sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düştü.

Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

PARTNERYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadıYakışıklı oyuncudan deniz şov! Kimse gözünü alamadı
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!
GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangınıGÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Çatıya zincirledi, ölümüne neden oldu! İşte cezası

Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.