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Hareket halindeki minibüsün sol arka lastiği patladı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Samsun’da hareket halindeki minibüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Samsun-Sinop karayolunun 66.

Samsun’da hareket halindeki minibüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Samsun-Sinop karayolunun 66. kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Tacir idaresindeki 55 C 5329 plakalı minibüsün hareket halindeyken sol arka lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak bir evin bahçe çitine ve elektrik direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan Fethi Tunç, Ezgi Bıçakcı ve Ümit Berber yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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