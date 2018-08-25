Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bagajında 5 çocuğun oturduğu hareket halindeki otomobili görenler gözlerine inanamadı. Atatürk Bulvarı'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6- 7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü. Görenleri hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.
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