HABER

Hareket halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Adana’da hareket halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı.Olay, Sarıçam ilçesi Kozan yolunda meydana geldi.

Adana’da hareket halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesi Kozan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Öztürk, eşi Fadime Öztürk ve ismi öğrenilemeyen bir komşusunu yanına alarak otomobil ile Kozan Yoluna çıktı. Öztürk, kavşağa geldiği sırada hareket halindeyken birden üzerine refüjdeki aydınlatma direği düştü. Ne olduğunu anlayamayan sürücü otomobilini yol kenarına çekerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Direk, otomobilin yolcu konumundaki kişilerin olduğu tarafa düşerken 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Sürücü Öztürk’ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kadını hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
LPG tankının içinden 126 paket esrar çıktıLPG tankının içinden 126 paket esrar çıktı
Şanlıurfa Barosu'ndan açlık grevi açıklamasıŞanlıurfa Barosu'ndan açlık grevi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.