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Hareket halindeki uçağın acil kapasından kanadına çıktı

30.09.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı.

Hareket halindeki uçağın acil kapasından kanadına çıktı

Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.

YÜKSEK TANSİYONU ÇIKTI

Adının Christian Segura olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Amerikan vatandaşı yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.

Amerikan Havayolları şirketi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, olay hakkında bilgileri olduğunu, olayın diğer yolcular arasında her hangi bir endişeye veya uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti. (AA)

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Amerika
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