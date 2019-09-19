"Hareket Ofiste" ile 858 bin dolar cepte kalacak

Açıklama görüşlerine yer verilen Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre her yıl 2 milyon insanın hareketsizlik nedeniyle hayatını kaybettiğini, hareketsizliğin ölüme sebebiyet veren dördüncü büyük faktör olduğunu belirterek, tüm bunları göz önüne alarak bu projeyi geliştirdiklerini dile getirdi.

Mezo Dijital'den yapılan açıklamaya göre, şirket, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında girişimcilerin iş dünyasına katılmaları için düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'ne katıldı.

İSTANBUL (AA) - Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, Mezo Dijital'in geliştirdiği "Hareket Ofiste" projesi ile şirketlerin iş verimsizliğinin bir yıllık maliyeti olan 858 bin doları çöpe atmaktan kurtulacağını belirtti.

Hareketsiz yaşam tarzının başta kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite riskini iki katına çıkardığını aktaran Garakhanova, kolon kanseri, yüksek tansiyon, osteoporoz, kolesterol, depresyon ve anksiyetenin de arttığını vurguladı.

Garakhanova, dünya çapında bakıldığında yüzde 60-80 civarında insanın hareketsiz yaşam tarzı sürdürdüğüne işaret ederek, "Yapılan araştırmalar; 8 saatlik iş gününün yaklaşık 6 saatini oturarak geçiren ofis çalışanlarının yüzde 50'sinin boyun, bel ve omuz bölgelerinde sorun yaşadığını, yüzde 70'inin de gün boyunca kendilerini yorgun hissettiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Projeyle dijital yaşam ile hareketli yaşamı ortak bir potada erittik"

Dr. Nabat Garakhanova, dijital yaşamın giderek insanları daha da hareketsiz bir yaşama sevk ettiğini, Hareket Ofiste projesiyle dijital yaşam ile hareketli yaşamı ortak bir potada erittiklerini ifade etti.

Garakhanova, şunları kaydetti:

"Bütün meslek gruplarına uygun geliştirilen programa göre önce çalışanların vücut analizleri çıkarılıyor daha sonra uzman kadrolar eşliğinde kendilerine beslenme ve hareket programı çıkarılıyor. Çalışan bilgisayar başındayken, egzersiz saati geldiğinde bilgisayarda çıkan video ile birlikte egzersiz programlarını yapıyor. Her gün sadece 6 dakikalık egzersizle dahi iş verimliliğini yüzde 42 oranında arttırmak mümkün. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 3 aylık hareket programı uygulayan çalışanların yüzde 53’ünün fiziksel aktivite seviyesinde ve yüzde 42’sinin de iş verimliliğinde artış gözlemledik. Dünyada ve Türkiye'de şirketlerin çalışan verimliliğini artırmak için diyetisyen, nefes terapisi, yoga, pilates, zumba gibi birçok aktivite düzenledik, ancak bunların devamlılığı sağlanamadığı için istenilen başarı elde edilemedi."