"Hareket Sekiz" filminin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Polisiye ve komedi türündeki "Hareket Sekiz" adlı filmin çekimleri başladı.

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği filmin senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı.

Yapımcılığı Levent Cengizhan tarafından gerçekleştirilen filmin, 4 Ekim'de 12 ülkede aynı anda vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Devrim Yakut, Hakan Bilgin ve Hande Katipoğlu yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye'de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur. Rus mafya lideri Zolka, bor madenini özel bir silahta kullanmak üzere Türkiye'den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki ülke ise Liechtenstein'dir. Bu özel görevde yer alacak bu 3 polis memuru ise başlarına geleceklerden habersiz aksiyonun tam ortasına düşeceklerdir."

