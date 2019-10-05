HABER

Hareket Sekiz, İzmirlileri kahkahaya boğacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Yılın iddialı komedi filmlerinden Hareket Sekiz’in İzmir özel gösteriminde oyuncular, izleyicilerle bir araya gelecek ve hep birlikte filmi izleyecek.Senaryosunu Ayberk Çınar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ali Yorgancıoğlu’nun yaptığı "Hareket Sekiz" filminin kadrosu, benzersiz tiplemeleri ile izleyenleri kahkahalara boğacak.İzmir Optimum’da 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek özel galada oyuncular, saat 15.45’de ziyaretçiler ile bir araya gelecek.

Hareket Sekiz, İzmirlileri kahkahaya boğacak

Yılın iddialı komedi filmlerinden Hareket Sekiz’in İzmir özel gösteriminde oyuncular, izleyicilerle bir araya gelecek ve hep birlikte filmi izleyecek.
Senaryosunu Ayberk Çınar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ali Yorgancıoğlu’nun yaptığı "Hareket Sekiz" filminin kadrosu, benzersiz tiplemeleri ile izleyenleri kahkahalara boğacak.
İzmir Optimum’da 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek özel galada oyuncular, saat 15.45’de ziyaretçiler ile bir araya gelecek. Söyleşinin ardından ise ziyaretçiler, ünlü oyuncular ve yapım ekibiyle birlikte saat 16.20’de filmi izlemenin heyecanını yaşayacak.
Öte yandan, Levent Cengizhan’ın yapımcılığını üstlendiği filmin müziklerini ise Murat Başaran yaptı. Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoklu oturduğu filmde, Türk sinemasının başarılı isimlerinden Aykut Taşkın da rol alıyor.
Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları; Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar.

Hareket Sekiz, İzmirlileri kahkahaya boğacak

Hareket Sekiz, İzmirlileri kahkahaya boğacak

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Aslı Enver’den DeFacto için yeni reklam filmiAslı Enver’den DeFacto için yeni reklam filmi
Haluk Levent, hasta çocuğun babasını işe alan firmanın personeline konser verecekHaluk Levent, hasta çocuğun babasını işe alan firmanın personeline konser verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.