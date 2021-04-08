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  4. Harekete geçildi! Tehlikeye karşı binlerce 'terminatör böcek' devrede

Harekete geçildi! Tehlikeye karşı binlerce 'terminatör böcek' devrede

08.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Mezitli ilçesi Kuzucu Mahallesi'nde 27 hektarlık orman alanına 1080 terminatör böcek bırakıldı. İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ''ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı doğaya "terminatör böcek bıraktık'' dedi

Mersin'de ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı harekete geçildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 27 hektarlık orman alanına 1080 terminatör böcek bıraktı.

İl Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, etkinlikte yaptığı açıklamada, ormanlara zarar veren etkenlerin başında zararlı böceklerin yer aldığını söyledi.

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Ormanlara zararlı olan böceklerle hem doğal hem de biyolojik olarak mücadele ettiklerini dile getiren Akduman, "Ormanların devamlılığı ve gelişimini olumsuz etkilemede çok önemli yere sahip olan 'dumansız yangın' dediğimiz böcek zararlıları var. Bu böcek zararlılarıyla zamanında ve uygun tekniklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Özellikle Akdeniz'de en yaygın olarak çam ağaçlarımıza zarar veren türlerden biri çam kese böceğidir. Doğada ayrı bir tahribata sebep olmadan, biyolojik mücadele dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz." diye konuştu.

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20 BİNİN ÜZERİNDE BÖCEK VE LARVA BIRAKILACAK

Akduman, bu yıl biyolojik mücadele kapsamında 20 binin üzerinde larva ve erişkin böceği ormanlara bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Mersin

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