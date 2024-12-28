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Harekete geçildi 'Tüm izinleri kaldırdık' O noktalarda nöbet tutuluyor! Cezası çok büyük

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.12.2024 11:23
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ağaç kesimini önlemek için başlattığı "yılbaşı ağacı" nöbetini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Ekipler, çam ağacı dalları veya fidanları sökenlerin engellenmesi için tarama yaparken İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri "İstanbul'da tedbirleri artırdık, tüm ekiplerimizin izinlerini kaldırdık. Ekiplerimiz takviye ekiplerle tüm ormanları tarıyor, belli noktalarda nöbetler tutuluyor" dedi. Güneri, bu suçun cezasını da açıkladı.

Harekete geçildi 'Tüm izinleri kaldırdık' O noktalarda nöbet tutuluyor! Cezası çok büyük

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman muhafaza ekipleri, ev, iş yeri ve eğlence mekanlarını süslemek için çam ağacı dalları veya fidanları sökenlerin engellenmesi amacıyla yurt genelinde tarama faaliyetlerinde bulunuyor.

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Yılbaşına sayılı günler kala ormanlık alanlarda devriye gezip nöbet tutan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çam ağacı hırsızlarına geçit vermiyor.

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Kentte, bu kapsamda 125 orman muhafaza memuru görev yapıyor.

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Çam ağaçlarının yasa dışı kesilip, satılmasını önleme çalışmaları kapsamında ekiplerin harekat kabiliyetini artırmak amacıyla Sarıyer'de tatbikat düzenlendi.

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Tatbikatta senaryo gereği, ekipler ormanlık alana girdikleri ihbarı alınan 2 şüpheliyi takibe aldı.

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Ekipler, ellerindeki kazmayla bir ağacı kökünden çıkarmak isteyen şüphelilere anında müdahale etti. Ekipler tarafından tam zamanında yakalanan 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

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"7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR"

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, AA muhabirine, kent ormanlarının ekiplerce korunduğunu söyledi.

Güneri, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ve tüm ormanları taradıklarını anlatarak, "Orman muhafaza memuru ekiplerimiz, herhangi bir kaçak ağaç fidanı kesme ya da sökmeyle karşılaştıklarında bu kişileri yakalıyor ve Cumhuriyet savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyor." dedi.

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Orman Kanunu'nun 14. maddesine göre "devlet ormanlarında yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları, ağaçları kesmenin ya da sökmenin yasak olduğunu" aktaran Güneri, ağaç kesenlere 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verildiğini, suç konusunun fidan olması durumunda verilecek cezaların bir kat artırıldığını ifade etti.

Güneri, kanun gereğince tahrip edilen orman alanının yeniden ağaçlandırılması için gereken fidan bedelinin hesaplanıp, şüphelilerden talep edildiğini belirterek, ödeme olmadığı takdirde hukuk mahkemelerinde dava açıldığını dile getirdi.

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"TÜM EKİPLERİMİZİN İZİNLERİNİ KALDIRDIK"

Güneri, "Yaklaşan yılbaşı öncesinde İstanbul'da tedbirleri artırdık, tüm ekiplerimizin izinlerini kaldırdık. Ekiplerimiz takviye ekiplerle tüm ormanları tarıyor, belli noktalarda da nöbetler tutuluyor." diye konuştu.

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38 KİŞİYE KAÇAK AĞAÇ KESME CEZASI

İstanbul'da bu yıl 38 kişiye kaçak ağaç ya da fidan kesiminden cezai işlem uygulandığını, 8 faili meçhul kesimin meydana geldiğini dile getiren Güneri, vatandaşların ormanlık alanlarda kaçak kesim gördüklerinde "112 Acil Çağrı Merkezi"ne ihbarda bulunabileceklerini kaydetti.

Güneri, herkesin ortak malı ormanların korunması ve piknik yapılırken yangınlara neden olmamak için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
1 Ocak Yılbaşı Tarım ve Orman Bakanlığı ağaç
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