Harekete geçmek için geç değil

Kimi zaman bedensel deformasyonların oluşturduğu ağrıların, uyku esnasındaki yanlış pozisyondan, ofisteki sandalyeden, uzun süre bacak bacak üzerine atmaktan, saatlerce bilgisayar karşısında zaman geçirmekten kaynaklandığının fark edilmediğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Ancak postür yani duruş bozulduğunda kaslar aşırı gerilir ve bu gerilmenin sonucunda vücutta sırt ağrıları, eklem hareketlerinin kısıtlanması, omurga eğrilikleri gibi deformasyonlar ortaya çıkabilir. Kişi fonksiyonel hareketlerini devam ettirebilmek için sağlıklı kaslarını daha fazla çalıştırmak zorunda kalır. Bu yüzden kaslar arasında zamanla oluşan dengesizlik, özellikle bel ve boyun bölgesinde fıtıklara yol açabilir” şeklinde konuştu.

Aletli ya da elle (manuel) fizik tedavi sonrası hastalarına kasları güçlendirmek ve esneklik kazandırmak için özünde fizik tedavide uygulanan yöntemler barındıran medikal pilates egzersizleri yaptırdıklarını belirten Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Pilates egzersizleri gövde kaslarını güçlendiren, kas iskelet sistemi bütünlüğünü artıran, omur hareketliliği ile eklem istikrarını sağlayan egzersizdir. Genel pilates bünyesinde egzersiz hareketleri çok çeşitlidir. Ama unutulmaması gereken her egzersiz her kişiye uygun olmaz. Kas ve iskelet rahatsızlığı geçirmiş olan kişilerin pilates yapmak istediklerinde özellikle bir klinikte medikal pilates ile başlamaları, egzersiz güvenilirliği yönünden önemlidir. Çünkü sıradan bir pilates stüdyosu eğitmeni, hastalıkların tedavileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda doğal olarak yetersiz olabilir. Bu da bazen istenmeyen yeni sakatlanmalara yol açabilir. Medikal pilates, kişinin anatomi ve fizyolojisine, sağlık problemine uygun doğru egzersizin seçildiği ve doktor kontrolündeki eğitmenler ya da fizyoterapistler tarafından uygulatıldığı pilatesdir. Biz, pilatesi kişiye özel modifiye ederek uygulatıyoruz. Önce vücudun hareket kabiliyetindeki eksiklerini, güçlü ve güçsüz yönlerini belirleyip buna göre egzersiz programı oluşturuyoruz. Doğru postürün ne olduğunu bilmeyen, farkındalığı gelişmemiş, hizalamalar hakkında bilgisi olmayan bir kişiye hareket çeşitliliği adı altında farklı hareketler gösterme çabası ileri süreçlerde vücutta önemli sağlık problemlerine yol açabilir. Sağlıklı olalım, postürümüz düzelsin derken daha kötü hale gelmeyelim. Sakatlıklarla karşılaşmamak için özellikle bu konuya çok dikkat edilmelidir" dedi.

Dr. Ali Şahabettinoğlu, medikal pilatesin kişinin omurga sağlığını düzeltmek ve kas iskelet sistemi ile ilgili skolyoz ve kifoz gibi omurga sorunları, kas ağrıları ve spazmları, kas romatizması, fibromiyalji sendromu, bel ve boyun fıtıkları, donuk omuz, omuz eklemi, kas ve tendon yaralanmaları, menüsküs, ön çapraz bağ yaralanması gibi diz problemleri, kalça problemleri, ayak ve ayak bileği problemlerinden korunmak amacıyla uygulanan kişiye özel egzersizler bütünü olduğunu belirtti. Pilates yapacak sağlıklı kişilerdeki amaç sağlığı geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek iken, sağlık problemi olan kişilerde probleme özgü egzersiz yöntemlerinin kullanılmasıyla tedavi süreci sonrasını hızlı ve kaliteli geçirmek ve problemin tekrarının önlenmesinin amaçlandığını söyledi. Sağlıklı bir beden için pilates egzersizinin herkes tarafından uygulanabileceğine dikkat çeken Şahabettinoğlu, “Pilates, 10 yaşından 100 yaşına kadar herkes tarafından yapılabilir. Sırt ağrısı, stresli boyun kasları, bel ağrısı, duruş bozukluğuna bağlı ağrılardan kurtulmak sizin elinizde’’ diye konuştu.

