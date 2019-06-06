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Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta sürücüleri ve yanında bulunan şahsın şüpheli hareket etmesi üzerine yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Boğazköy mahallesinde jandarma ekipleri 16 KOÇ 84 plakalı aracı durdu.

Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta sürücüleri ve yanında bulunan şahsın şüpheli hareket etmesi üzerine yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Boğazköy mahallesinde jandarma ekipleri 16 KOÇ 84 plakalı aracı durdu. Araç sürücüsü Ö.Ç ile E.İ şüpheli hareketleri ekiplerin gözlerinde kaçmadı. Araç içerisinde yapılan aramada 5 adet folyoya sarılı 24 gram metamfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

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