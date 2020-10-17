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Hareketli anlar! Vatandaş dinamit sanıp polisi aradı, alçı kalıpları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Sivas’ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Hareketli anlar! Vatandaş dinamit sanıp polisi aradı, alçı kalıpları çıktı

Sivas’ta kent merkezi Esentepe Mahallesi, TOKİ konutlarının bulunduğu açık alanda dinamite benzer alçı kalıplarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Açık alanda dinamitlerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Dinamite benzer kalıpların, içlerinde kurumaya bırakılan alçı kalıpları olduğu anlaşıldı. Kalıpların sahibi ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kalıplar ve araç ise incelenmek üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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(İHA)

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