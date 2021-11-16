Hareketli dakikalar! Annesini mutfağa kilitledi, babası olayı duyup gelince ortalık karıştı

Olay, saat 18.00 sıralarında Şamlı Mahallesi 3004 Sokakta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. S.T., bilinmeyen nedenle annesi L.T. ile tartıştı. L.T. de iddiaya göre, tartışma sırasına oğluna, ayrı yaşadığı eşi İ.T.'nin (66) yanına göndereceğini belirterek, 'Seni babanın yanına göndereceğim' dedi.

Bunun üzerine S.T. de annesi L.T.'yi mutfağa kilitledi. Mutfakta mahsur kalan L.T., nüfus cüzdanını pencereden sokağa atıp, bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, önce S.T.'yi oturdukları dairenin kapısını açması için ikna etmeye çalıştı.

GÜÇLÜKLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu S.T. ikna olmayınca itfaiye ekibinin yardımıyla kapı açıldı. Ancak bu kez S.T. kapının arkasında durup açılmasına izin vermek istemedi. Polis, güçlükle girdiği evde S.T.'yi etkisiz hale getirip, kilitli olan L.T.'yi de mahsur kaldığı yerden kurtardı.

BABASI, PANTALONUNUN KEMERİNİ ÇIKARTIP SALDIRMAK İSTEDİ

Öte yandan, olayı duyup koltuk değneğiyle eve gelen baba İ.T. ise pantolonundaki kemeri çıkartıp, evdeki oğlu S.T.'ye saldırmak istedi. Polis, İ.T.'nin eve girmesini engelleyip, güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra L.T. ve oğlu S.T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba İ.T., bu kez de elindeki koltuk değnekleriyle görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmak istedi. Ancak polis buna da engel oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)





