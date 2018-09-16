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Hareketli yaşam için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Karabük Bisiklet Derneği tarafından bisiklet turu düzenlendi

Karabük Bisiklet Derneği, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 3. Geleneksel Bisiklette Farkındalık Turu düzenlendi.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'ndan başlayan "Trafikte biz de varız" temalı etkinliğe, yaklaşık 100 kişi katıldı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Derneğimiz spor kulübü hüviyetini kazanırsa ilimizi Türkiye çapında da temsil etme başarısını göstereceğiz. En kısa zamanda derneğimizi spor kulübü olmaya davet ediyorum. Spor kulübü olursa desteğimiz daha çok olacak." dedi.

Üyelerin, genç sporcuların yarışmalara da katıldığını aktaran Çetin, "Yenice'de yapılan Uluslararası 8. Bisiklet Şampiyonası'na da Karabüklü gençler katıldı. Orada güzel derece aldılar." diye konuştu.

Çetin, bisiklet faaliyetlerinin artarak devam etmesi için ellerinden gelen desteği ve çalışmayı yapacaklarını sözlerine ekledi.

Karabük Bisiklet Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Aydoğdu da etkinliği bu yıl "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla eylül ayında gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İnsanları bisiklete alıştırmayı ve onların hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Aydoğdu, "Bisiklet birçok amaca hizmet eden bir araç. Spor, gezi, eğlence, ulaşım amaçlı kullanabiliriz. Ulaşım amacıyla kullandığımız zaman kara yolunda seyreden diğer araçlarla yolu paylaşıyoruz. Bu sebeple bisikletliler ve motosikletliler olarak, trafikte seyreden araçlardan bu yolu bizim de kullanma hakkımızın olduğunu bilmelerini ve saygı göstermelerini istiyoruz."

Konuşmaların ardından bisikletliler, hareketli yaşama dikkati çekmek için Karabük Kent Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Bisiklet turunun ardından etkinlik çerçevesinde çeşitli yarışmalar düzenlendi.

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