Hareketli yaşam için pedal çevirdiler

Karabük Bisiklet Derneği, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 3. Geleneksel Bisiklette Farkındalık Turu düzenlendi.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'ndan başlayan "Trafikte biz de varız" temalı etkinliğe, yaklaşık 100 kişi katıldı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Derneğimiz spor kulübü hüviyetini kazanırsa ilimizi Türkiye çapında da temsil etme başarısını göstereceğiz. En kısa zamanda derneğimizi spor kulübü olmaya davet ediyorum. Spor kulübü olursa desteğimiz daha çok olacak." dedi.

Üyelerin, genç sporcuların yarışmalara da katıldığını aktaran Çetin, "Yenice'de yapılan Uluslararası 8. Bisiklet Şampiyonası'na da Karabüklü gençler katıldı. Orada güzel derece aldılar." diye konuştu.

Çetin, bisiklet faaliyetlerinin artarak devam etmesi için ellerinden gelen desteği ve çalışmayı yapacaklarını sözlerine ekledi.

Karabük Bisiklet Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Aydoğdu da etkinliği bu yıl "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla eylül ayında gerçekleştirdiklerini ifade etti.