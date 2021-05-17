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Hareketlilik başladı! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

17.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.

Hareketlilik başladı! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

Bu sabah saat 05.00'da sona eren 17 günlük tam kapanmayı İstanbul'da geçirenler , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine dönmeye başladı. Kırklareli'ne giden Erdinç Öztürk, "17 günü İstanbul'da geçirdim kısıtlamadan dolayı kaldık burada. Şimdi geri gidiyorum işimin başına" dedi. Bursa'ya dönen Muradiye Tüfekçi de "Maalesef rehin gibi kaldık, iş yerim kapalı olduğu için kızıma gittim, bu süreci öyle değerlendirdim" şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü İbrahim Ömer, "İzmir'den döndüm, Marmaris'e gideceğim buradan. Şu an İstanbul'dan dönüşler yoğun, İstanbul'a gelişlerde o kadar yoğunluk yok. Ama yarın, bugün ne olur bilmiyorum" diye konuştu. Otobüs firması yetkilisi Ünal Örs, "Herhangi bir sıkıntı yok, daha henüz yoğunluk başlamadı, belki bugün yarın başlar" dedi.


Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) İstanbul tam kapanma

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