Hareketsiz yaşam felç riskini genç yaşlara indirdi

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Uzmanlara göre cep telefonu, tablet ve televizyon başında fazla zaman geçirerek hareketsiz kalmak, felç geçirme riskini 40'lı yaşlara kadar indiriyor.

Bugünün modern dünyasında, sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi aktiviteler bağımlılık düzeyinde psikolojik bir sorun olarak değerlendirilirken ekran başında uzun süre hareketsiz kalınması ise kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşam süresinin 80'li yaşlara geldiğini söyledi.

Güngör, halk arasında "inme" olarak bilinen beyin damarlarının tıkanması ya da kanaması olarak ortaya çıkan hastalığın, aslında yaşlı nüfusu etkilediğini ancak son yıllarda inme riskinin genç yaşlara düştüğünü belirtti.

Hasta gruplarının, daha çok 50-55 yaşın üzerindekilerden oluştuğunu bildiren Güngör, "Hastalığın görülme oranı yaş ilerledikçe arttı ama maalesef genç yaşta beyin damar tıkanıklığı geçiren insanları da merkezimizde görüyoruz." ifadesini kullandı.