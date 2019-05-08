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Hareketsizliğe çözüm geleneksel oyunlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, topaç çevirdi, birdirbir, mendil kapmaca ve misket oynadı - Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sadrettin Alıcı: - "Unutulmaya yüz tutmuş bu oyunlarımızın yeni nesle aktarılması önemlidir. Geleneksel oyunlar çocuklarımızı hareketsizlikten, bilgisayar ve televizyon bağımlılığından kurtaracaktır"

EDİRNE (AA) - Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, topaç çevirdi, birdir bir, mendil kapmaca ve misket oynadı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Spor Salonu'nda, obezite ve hareketsizliğe dikkat çekmek amacıyla öğrencilere geleneksel oyunlar tanıtıldı.

Geleneksel oyunları çabuk kavrayan öğrenciler, özellikle birdirbir ve mendil kapmaca oyunlarında kıyasıyla mücadele etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu araştırmalarına göre 15 yaş üzeri bireylerin yüzde 41'inin yetersiz, yüzde 53'ünün orta derece ve 5'inin ağır derece yetersiz aktivite yaptığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ile Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması'nın yapıldığını belirten Yılmaz, "Araştırma sonuçlarına bakıldığında ailelerin ifadelerine göre, çocukların yüzde 9,5'u hafta içi hiç oyun oynamamakta, yüzde 19,9'u günde bir saatten az ve yüzde 29,7'si günde bir saat oyun oynamaktadır. Çocuklarımızın yüzde 42,5'i günde bir saat, yüzde 23,5'i günde 2 saat ve yüzde 12,7'si günde 3 saat televizyon seyretmekte ve bilgisayarda oyun oynamaktadır." diye konuştu.

Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktifleştirmenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu vurgulayan Yılmaz, günümüzde çocukları bilgisayar ve televizyon bağımlılığından korumanın en güzel yolunun hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, geçmişten bu güne gelen geleneksel oyunların çocuklara güzel arkadaşlıklar kurma ve birlikte aktiviteler yapabilme beceresi kazandırarak sağlıklı bir yaşama bulunduğunu kaydetti.

- "Bilgisayar ve televizyon bağımlılığı"

Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sadrettin Alıcı da günümüz hastalıklarından obezite ve hareketsizliğe çözümün geleneksel oyunlar olduğunu ifade etti.

Anne ve babaların küçükken oynadığı oyunları çocuklarına öğretmesi gerektiğini belirten Alıcı, "Geleneksel çocuk oyunlarının çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu oyunlarımızın yeni nesle aktarılması önemlidir. Geleneksel oyunlar çocuklarımızı hareketsizlikten, bilgisayar ve televizyon bağımlılığından kurtaracaktır."

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