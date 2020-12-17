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Hareketsizlikle ortaya çıktı! Ağrı tedavisinde uygulanan osteopatik tedavi nedir?

17.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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Hareketsizlikle ortaya çıktı! Ağrı tedavisinde uygulanan osteopatik tedavi nedir?

Covid-19 pandemisinde ev izolasyonu nedeniyle hareketsiz yaşamın artması sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. İlaçsız, cihaz kullanmadan uygulanan osteopatik tedavi bu noktada öne çıkıyor.

Çağın problemi olarak adlandırılan ‘Hareketsizlik’ yaşanan salgın sürecinde daha da arttı. Bu da başta kas ve iskelet sisteminde olmak üzere vücudun farklı bölgelerinde birçok sağlık sorununa neden oluyor. Sorun yaşayan kişiler de pandemiden dolayı ilaçsız, iğnesiz tedavilere her geçen gün daha çok ilgi gösteriyor. Bu kapsamda ise eski bir tedavi yöntemi olan sadece etkilenen bölgeye değil, tüm vücudun sağlığına odaklanan ‘Osteopati’ vatandaşların tercihi oluyor.

KAS-İSKELET SİSTEMİNDEKİ SORUN GENEL SAĞLIĞIMIZI ETKİLİYOR

Vücudun kas-iskelet sistemi uygun şekilde hizalanmadığında dolaşım sistemi, organlar ve sinir sisteminin kendi içinde doğru ve birbirleri arasında uyum içinde çalışmasını engellediğini ve bu nedenle vücudun kendini iyileştirme yeteneğinin azaldığına dikkat çeken Fizyoterapist Ali Menoğlu, “Kas ve iskelet sistemi biyomekanisinin doğru olması önem taşıyor. Osteopatik tedavide kişiye klinik testler yaparak problemin kaynağı saptanır ve sonrasında vücudun belirli noktalarına dokunuşlar yapıp uyarılar vererek tedavi edilir. Osteopati hem soruna hem de alta yatan nedene odaklanarak bütüncül bir tedavi sağlar” ifadelerini kullandı.

SERTİFİKALI KİŞİLERİN UYGULAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Menoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bel, boyun ve sırt ağrısı, baş ağrısı, uyku problemleri tenisçi-golfçü dirseği, sporcu yaralanması, sindirim sorunları ve duruş problemleri gibi birçok rahatsızlığın çözümünde faydalanılan ‘Osteopati’ ilaçsız olması nedeniyle kişilere büyük avantaj sağlıyor. Bu tedaviyi osteopati eğitimi almış doktor ve fizyoterapistlerin uygulaması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olmalı, sağlık bulayım derken sağlıklarından olabilirler.”

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