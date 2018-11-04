RAMALLAH (AA) – Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, "Harem-i İbrahim'in avlusu, çevresi her şeyiyle İslam'ındır. Biz Müslümanlar dışında burada kimsenin uzaktan ve yakından hakkı yoktur." dedi.

Radikal Yahudilerin El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yaptığı saldırının ardından AA muhabirine konuşan Edis, "Harem-i İbrahim'in avlusu, çevresi her şeyiyle İslam'ındır. Biz Müslümanlar dışında burada kimsenin uzaktan ve yakından hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce fanatik Yahudinin Harem-i İbrahim'e dün gece saatlerinde baskın düzenlemesini kınayan Edis, bu durumun, Arap ve Müslümanların vicdanlarını yaraladığını söyledi.

Edis, durumu ibadet özgürlüğü ve ibadet yerlerinin korunmasını garanti eden tüm uluslararası antlaşma ve sözleşmelere karşı bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Harem-i İbrahim'in "kimliğini zayıflatmaya yönelik tüm girişimleri engellemek adına" Müslümanların burada daha fazla nöbet tutmalarını isteyen Bakan Edis, Arap ve Müslüman dünyasına da suskunluğu bir kenara koyup tüm bu provokasyonlara son vermek için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.