RAMALLAH (AA) – Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, "Harem-i İbrahim'in avlusu, çevresi her şeyiyle İslam'ındır. Biz Müslümanlar dışında burada kimsenin uzaktan ve yakından hakkı yoktur." dedi.
Radikal Yahudilerin El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yaptığı saldırının ardından AA muhabirine konuşan Edis, "Harem-i İbrahim'in avlusu, çevresi her şeyiyle İslam'ındır. Biz Müslümanlar dışında burada kimsenin uzaktan ve yakından hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.
Yüzlerce fanatik Yahudinin Harem-i İbrahim'e dün gece saatlerinde baskın düzenlemesini kınayan Edis, bu durumun, Arap ve Müslümanların vicdanlarını yaraladığını söyledi.
Edis, durumu ibadet özgürlüğü ve ibadet yerlerinin korunmasını garanti eden tüm uluslararası antlaşma ve sözleşmelere karşı bir meydan okuma olarak değerlendirdi.
Harem-i İbrahim'in "kimliğini zayıflatmaya yönelik tüm girişimleri engellemek adına" Müslümanların burada daha fazla nöbet tutmalarını isteyen Bakan Edis, Arap ve Müslüman dünyasına da suskunluğu bir kenara koyup tüm bu provokasyonlara son vermek için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
- 1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi
El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarları bulunuyor.
İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994 Cuma günü sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.
Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.
Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları
Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum