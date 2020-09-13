Harem Otogarı'nda bir kadının polise küfür ettiği iddiası! Yeni gelişme

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Üsküdar’da bulunan Harem Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, otogarda M.A.Z.’nin bulunduğu büfeye gelen S.E. isimli kadın telefon görüşmesi yapmak için ankesörlü kart istedi. Kartı aldıktan sonra tekrar büfeye gelen S.E., kendisine yanlış arama yaptırıldığını söyleyerek işletmedeki malzemeleri dağıtmaya başladı. Yaşanan olay sonrası çevredeki dükkan sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu anlamak için öfkeli kadının yanına gitti. Kendisine soru soran polislere küfür ettiği iddia edilen S.E., daha sonra da güvenlik güçlerinin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen öfkeli kadını sakinleştiremeyen polis ekipleri, S.E.’yi polis merkezine götürmek istedi. Bu sırada yeniden polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alınarak, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan kadın hastanedeki kontrolün altından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.E., cumhuriyet savcısından alınan talimat ile M.A.Z.’ye karşı "Kasten Yaralama", olaya müdahale eden polis ekiplerine karşı ise "Görevli Memura Mukavemet" suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

