İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, çocukların okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine imkan tanıyan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında yeni dönem çalışmalarına hazırlık yapmak ve yol haritası oluşturmak amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Harezmi Eğitim Modeli'nin gelişimini sürdürmesiyle öne çıktığını belirtti.

Bu modelin yeni eğitim ve öğretim yılında da uygulanacağını aktaran Yazıcı, bunun çocukların öğrenme heyecanlarını geliştiren bir proje olduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

Yazıcı, Harezmi Eğitim Modeli'nin yıldan yıla yaygınlaşmakla kalmayıp aynı zamanda niteliğinin arttığını da belirterek, "Çocuklarımızı geliştirmek için çok farklı öğrenme yöntemlerini disiplinlerarası bir perspektifle gündeme almamız gerekiyor. Harezmi Eğitim Modeli, bütün disiplinleri merkeze alan bir model. Çalıştayın öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi bir uygulama olarak Harezmi Eğitim Modeli tasarımını daha da güçlendireceğine inanıyorum. Kadim kültürümüze yaslanan modelin Türkiye geneline açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.