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  4. Harika görüntüler! Bingöl'de 3200 rakımda güneşin doğuşu izlendi

Harika görüntüler! Bingöl'de 3200 rakımda güneşin doğuşu izlendi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.08.2024 14:38
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılmasının ardından 11 yıl aradan sonra Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki Kale Tepe'den güneşin doğuşu yeniden izlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Bugün Bingöl’deki yetkililerle beraber tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. Uzun yıllardan beri terörden dolayı buralarda bu programları yapamıyorduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın ve emniyetimizin yaptığı çalışmalarla terörden arındırılan bu bölgede, artık insanlar rahatlıkla gelip güneşin doğuşunu Karlıova’da izleyebilecekler” dedi.

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11 YIL SONRA YENİDEN!

Güneşin doğuşunun çıplak gözle en iyi izlendiği yerlerden Karlıova’daki Kale Tepe’de, 2013 yılında yapılan bir festivalin ardından 11 yıl sonra yeniden ‘Güneşin Doğuşu Etkinliği’ düzenlendi. Vatandaşların terör olayları nedeniyle gitmekte tedirginlik yaşadığı tepe, Türk silahlı kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla temizlendi. Bölgenin yeniden turizme kazandırılması amacıyla Valilik koordinasyonuyla, Karlıova Kaymakamlığı tarafından ‘Güneşin Doğuşu Etkinliği’ düzenlendi. Dün saat 22.00’de ilçe merkezinden hareketle 3 saatlik araç yolculuğu ve 1,5 saatlik yürüyüşle Kale Tepe’ye gidildi. Etkinlik saat 05.20’de başlayan ve 05.25’te sona eren güneşin doğuşunun izlenmesinin ardından sona erdi.

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EN GÜZEL 15 TEMMUZ -15 AĞUSTOS ARASINDA İZLENİYOR

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile il ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, şöyle konuştu:

“Bugün Bingöl Valisi olarak, Bingöl’deki yetkililerle beraber tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölge, Bingöl dağlarında 3 bin 200 metre yükseklikteki Kale Tepe mevkii. Uzun yıllardan beri terörden dolayı buralarda bu programları yapamıyorduk. Sağ olsun bu sene Kaymakam Bey’in düzenlediği program dahilinde Bingöl’deki arkadaşlarımızla beraber 3 bin 200 rakımlı tepede Karlıova’dan güneşin doğuşunu izledik. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalara dayanak teşkil etmek üzere yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla buradayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın ve emniyetimizin yaptığı çalışmalarla terörden arındırılan bu bölgede, artık insanlar rahatlıkla gelip güneşin doğuşunu Karlıova’da izleyebilecekler. Bu anlamda güvenlik kuvvetlerimize, jandarmamıza ve emniyetimize çok çok teşekkür ederim, artık buraları turizme açacağımız için. Karlıova Kaymakamı’na da çok içten teşekkür ederim. Çok güzel bir program dahilinde bizi ağırladı. Gece saat 10.00’da başladı yolculuğumuz. Bir mevkide verdiğimiz mola sonrası 1,5 saatlik yürüyüş sonrası tepeye geldik ve 05.20’de başlayan güneşin doğuşunu hep beraber izledik. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Yalnız güneşin doğuşunun belli bir tarihi var, en güzel izlendiği tarih 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında izleniyor. Biz de ilk defa buna şahit olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda buraya gelip tekrar güven içinde izleyeceğiz.”

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Kaymakam Tufan Bağır Gilan da güneşin doğuşunu burada ilk kez izlediğini belirterek, “Karlıova ile özdeşleşmiş olan güneşin doğuşunu ilk kez burada izleyerek tecrübe ettik. Buradaki önemli olan şu; daha önce bu coğrafya terörle mücadele etmiş bir coğrafyaydı, şimdi güvenlik güçlerimizin marifetiyle çok şükür biz gönül rahatlığıyla buraya gelip bu güneşin doğuşu seyrini izleyebildik. Vatandaşlarımıza da güvenli bir ortam sağladığımızı düşünüyoruz” dedi.

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(DHA)

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