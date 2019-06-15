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Hariki hem üretiyor hem de tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

BİTLİS’te 22 yıldır yöresel bir ayakkabı olan harik üretimi yapan Haydar Yılmaz, yok olmaya yüz tutan bu el sanatını yaşatmaya çalışırken, çeşitli fuarlarda da tanıtımını gerçekleştiriyor.

Hariki hem üretiyor hem de tanıtıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS’te 22 yıldır yöresel bir ayakkabı olan harik üretimi yapan Haydar Yılmaz, yok olmaya yüz tutan bu el sanatını yaşatmaya çalışırken, çeşitli fuarlarda da tanıtımını gerçekleştiriyor.
Bitlis'in önemli el sanatlarından olan ve keçi kılı ve kendir hammaddesinden yapılan yöresel bir ayakkabı çeşidi olan ‘harik’in hayattaki son ustası Haydar Yılmaz, bu mesleği yaşatmak için mücadele veriyor. Yılmaz, 22 yıl önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde harik atölyesi kurdu. Bitlis'in unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında bulunan hariki yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için mücadele veren Yılmaz bu doğrultuda birçok kurs açtı fakat hem malzeme hem de pazar sorunu nedeniyle sürdüremedi.
Yılmaz, "Harik Bitlis’in geleneksel el sanatlarındandır. Keçi kılı ve kendir hammaddesinden yapılıyor. Yaklaşık 6-7 günde de bitirilen yöresel bir ayakkabı çeşididir. Yöre halkı yüzyıllar boyunca bunu kullanmışlar. Sanatın 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Harik zorlu bir sanattır. Bu mesleği yaşatmak için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde kurslar açıyoruz. Gençlerimiz geldiğinde zorluğu ve pazar sıkıntısını gördüğü zaman maalesef birçoğu kursu bırakıyor" dedi.
MESLEĞİ YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUM
Atölyesinde ürettiği hariki il dışında düzenlenen çeşitli fuarlarda stantlar açarak tanıtmaya çalıştığını belirten Yılmaz, Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen tanıtım günlerine katıldığını söyledi. Harik için belgesel çekimlerinde de bu sanatı anlatmaya çalıştığını belirten Yılmaz, babadan değil 1997 yılında liseden mezun olduktan sonra açılan bir kursta bu mesleği öğrendiğini söyledi. Daha sonra kurduğu küçük atölyelerde bu sanatı bugüne taşıdığını anlatan Yılmaz şöyle konuştu: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı tanıtım kartı verdi. Arşivlerde de mevcut olduğu gibi bu sanatı sadece ben yapıyorum. Yaptığım harikleri sipariş üzerine halk oyunları ekiplerine, hediyelik ya da süs eşyası olarak veriyorum. Ayrıca harikler ilimize gelen politikacılara ve misafirlere hediyelik olarak hazırlanıyor. Ancak günümüzde en fazla halk oyunları ekipleri tarafından tercih ediliyor. Romatizmal bazı hastalıkların tedavisinde de öneriliyor. Her ayak numarasına göre harik üretebiliyoruz. Son yıllarda araçlarda, evlerde ve özellikle bayanlar çantalarında süs eşyası olarak da kullanabiliyorlar. Uzun emek isteyen hariklerimizin minyatürleri 50, büyükler için üretilenleri ise 300 liradan satışa sunuyoruz"

FOTOĞRAFLI

Hariki hem üretiyor hem de tanıtıyorHariki hem üretiyor hem de tanıtıyorHariki hem üretiyor hem de tanıtıyorHariki hem üretiyor hem de tanıtıyor

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