BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Lübnan'ın eski Başbakanı olan babası Refik el-Hariri'nin öldürüldüğü suikastı planlamak ve düzenlemekle suçlanan Hizbullah üyesi Mustafa Bedreddin'in isminin başkent Beyrut'taki bir caddeye verilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Hariri evinde düzenlediği basın toplantısında, babasının öldürüldüğü suikastı planlamak ve düzenlemekle suçlanan Hizbullah üyesi Bedreddin'in isminin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir caddeye verilmesi kararının talihsiz olduğunu ifade ederek, "Bu fitnenin ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da sosyal medya kullanıcıları, dün başkent Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bir caddeye, Hariri suikastının faili olmakla suçlanan Mustafa Bedreddin ismi verildiğini içeren bir fotoğraf paylaşmıştı.

İçişleri ve Belediyeler Bakanı Nihad Meşnuk da konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, cadde isminin Mustafa Bedreddin olarak değiştirilmesi yönünde El-Gubeyri Belediyesi'ne herhangi bir izin verilmediğini belirmişti.