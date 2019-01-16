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Hariri Libya'nın zirveye katılmamasını üzüntüyle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Libya'nın katılmamasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, başkent Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne Libya'nın katılmamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Hariri, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi öncesinde bugün Beyrut'ta düzenlenen "Arap Özel Sektör Forumu" açılış konuşmasında, Şii Emel Hareketi mensuplarının Libya bayraklarına yönelik eylemlerini işaret ederek, "kardeşler arasındaki ilişkilerin provokasyonların üstünde tutulması gerektiğini" vurguladı.

Libya'nın zirveye katılmamasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Hariri, bugünkü forumda ekonomik zirvenin temel konuları ve buna ilişkin tavsiyelerin ele alınacağını belirtti.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin, ticaretin yanı sıra bilim ve sanayinin önünü açacak şekilde Arap ülkeleri arasındaki sınırları kaldırma kararıyla sonuçlanmasını temenni eden Hariri, Arap vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltecek pratik önerilerin çıkmasını umduklarını kaydetti.

Kadını istihdam etmeden Arap ülkeleri ekonomisinin zirveye çıkmasının mümkün olmadığını savunan Hariri, "Kadınlar, siyasi çekişmeleri hafifleterek barış getiriyor. Dünyada nice kadınların başbakan veya cumhurbaşkanlığı görevlerini yürüttüklerini de görüyoruz." diye konuştu.

- Berri'den Hariri'ye cevap geldi

Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri, Hariri'nin forumda kullandığı ifadeler üzerine bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Libya'nın Beyrut'taki zirveye katılmamasına değil, 40 yıllık konuyu aydınlatmak için Libya'ya gidemeyen Lübnanlı heyet için üzüntü duymak gerekir."

- Ne olmuştu?

Lübnan'daki Şiilerin dini merci konumundaki "Yüksek Şii İslam Konseyi", geçen cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, Beyrut'ta düzenlenecek zirveye Libya'nın davet edilmemesini istemişti.

Şii lider Musa Sadr'ın 1978'de Libya'da kaybolduğuna işaret eden Yüksek Şii İslam Konseyi, Libya'nın davet edilmesi konusunda ısrar edilmesi halinde sokakların sert tepki vereceği uyarısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Şii Emel Hareketi mensubu bir grup gösterici, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi hazırlıkları kapsamında başkent Beyrut'ta asılan katılımcı ülkelerden Libya'nın bayrağını parçalayarak yakmış ve yerine hareketin bayrağını asmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyala, Lübnanlı protestocuların Libya bayrağına yaptıkları saygısızlık nedeniyle Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ni boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan

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