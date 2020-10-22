Hariri Lübnan’da yeniden başbakan oldu

Hariri bu görevden bir yıl önce istifa etmişti.Hükümetine karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle bir yıl önce istifa eden Saad Hariri, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından hükümeti kurmak için yeniden başbakan olarak atandı. Dördüncü kez başbakanlık görevini alan 50 yaşındaki Hariri, ülkede 1975-1990 iç savaşından beri yaşanan en derin krizi çözebilmek için yeni bir hükümet kurmaya çalışacak.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yardımların önünü açmak için şart koştuğu, ekonomik ve finansal reformları hızla yapabilmek için bir an önce yeni kabinesini kuracağını söyledi.

Ancak Lübnan'ın siyasi sisteminin mezhepsel yapısında ilerlemek ve yeni bir kabine oluşturmak gibi büyük zorluklarla karşılaşacak olan Hariri'nin bunun dışında bankacılık krizi, para biriminin büyük değer kaybı, artan yoksulluk ve ülkenin belini büken kamu borçları gibi sorunlarla da baş etmek zorunda olacağı belirtiliyor.

Öte yandan siyasi gözlemciler yeni kurulacak hükümetin artan koronavirüs vakalarıyla mücadele etmenin yanı sıra 200 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolar maddi zarara yol açmış olan ağustos ayındaki büyük Beyrut Limanı patlamasının sonuçlarıyla da baş etmesi gerekeceğine dikkat çekiyor.