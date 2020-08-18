Hariri suikastı davasında Hizbullah'ı aklayan karar

Uluslararası Mahkeme, suikastta Hizbullah ve Suriye bağlantısına dair delil olmadığına hükmetti.Lübnan'ın eski başbakanlarından Refik Hariri'ye 2005 yılında düzenlenen suikast ile ilgili altı yıl süren hukuki süreçte karar açıklandı. Hollanda'nın Lahey kenti yakınlarındaki Leidschendam'da görülen davada Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, suikastta Hizbullah bağlantısının kanıtlanamadığına hükmetti.

2 bin 600 sayfalık kararın özetini okuyan Mahkeme Başkanı David Re, Hariri'nin ölümünden önceki dönemde Suriye askerlerinin Lübnan'dan çekilmesini savunduğuna işaret ederek "Hariri ve siyasi müttefiklerinin ortadan kaldırılmasının Suriye ve Hizbullah'ın çıkarına olabileceğini, ancak Hizbullah liderliğinin ya da Suriye hükümetinin suikasta dahil olduğuna dair kanıt bulunmadığını" söyledi.

Cep telefonu konum bilgileri yeterli sayılmadı

İddianamede, suikastla bağlantılı olarak gıyabında yargılanan dört sanığın Hizbullah üyesi olduğu iddia ediliyordu. Kanadalı Başsavcı Norman Farrell'in sunduğu deliller, cep telefonu kayıtlarına dayanması nedeniyle tartışmaya yol açmış, iddianame büyük ölçüde sanıkların suikast öncesi ve sonrasındaki konumları ve kimlerle telefonda görüştükleri üzerine dayandırılmıştı. Ancak telefon görüşmelerinin içeriği ile ilgili bilgi bulunmaması, delillerin yeterliliği konusunda soru işareti oluşturmuştu. Başsavcı, Hariri'nin Suriye askerlerinin Lübnan'dan çekilmesini istediği için Hizbullah tarafından ortadan kaldırılmak istendiğini iddia etmişti.