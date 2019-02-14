"Hariri suikastı için 2019 beklenen adalet yılıdır"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası ve eski Başbakan Refik Hariri suikastına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için 2019'un beklenen "adalet yılı" olduğunu söyledi.

Hariri, babasının ölümünün 14. yılı münasebetiyle başkent Beyrut'ta düzenlenen törende destekçilerine yaptığı konuşmada, Refik Hariri suikastına ilişkin devam eden davada intikam amaçlı değil adalete çağıran ve gerçeğin üzerini örtmeyi reddeden bir kararın çıkmasının istendiğini belirtti.

Son duruşmasının Eylül 2018'de yapıldığı davanın görüldüğü Lübnan Özel Mahkemesi'nde aylar sonra bir karar duruşması yapılacağını hatırlatan Hariri, 2019'un babasının suikastına ilişkin gerçeğin öğrenilmesi için beklenen "adalet yılı" olduğunu dile getirdi.

Hariri, "Refik Hariri'nin şehadeti, Lübnanlıları birleştirdi. Mahkemeden çıkacak olası bir karar nedeniyle ülkenin yeniden tahrip edilmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2005 yılından bu yana ülkede çekişme ve krizlerin yaşandığını, hizmetlerin, büyümenin ve iş imkanlarının azaldığını kaydeden Hariri, "Şu an bir yol ayrımındayız. Ya anlaşmazlıklar içinde boğulacağız ya da çalışmaya başlayacağız. Şimdi hesaplaşma ya da pazarlık vakti değil." dedi.