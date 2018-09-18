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Hariri suikastı sanığının adı Lübnan'da bir caddeye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 00:25 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikastı planlamak ve düzenlemekle suçlanan Hizbullah üyesi Mustafa Bedreddin'in adı başkentteki bir caddeye verildi - Sosyal medyada kısa sürede yayılan söz konusu olay tepkilere neden oldu

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik el-Hariri'nin öldürüldüğü suikastı planlamak ve düzenlemekle suçlanan Hizbullah üyesi Mustafa Bedreddin'in isminin başkent Beyrut'taki bir caddeye verilmesi tepkilere yol açtı.

Lübnan'da sosyal medya kullanıcıları, başkent Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bir caddeye, Hariri suikastının faili olmakla suçlanan "Mustafa Bedreddin" ismi verildiğini içeren bir fotoğraf paylaştı.

Söz konusu olay, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, bir caddenin isminin ancak İçişleri ve Belediyeler Bakanlığından alınan izinle değiştirilebileceğini, dolayısıyla bu durumun yasal olmadığını içeren paylaşımlarda bulundu.

Hariri suikastıyla ilgili suçlamaları kabul etmeyen Hizbullah yanlıları ise Dahiye bölgesindeki caddeye verilen ismi hiç kimsenin değiştiremeyeceğine dair paylaşımlar yaptı.

- İçişleri Bakanı Meşnuk'tan açıklama

Öte yandan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Nihad Meşnuk da konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, cadde isminin Mustafa Bedreddin olarak değiştirilmesi yönünde El-Gubeyri Belediyesi'ne herhangi bir izin verilmediğini belirtti.

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri Şubat 2005'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Hariri'nin suikastına ilişkin davaya bakan Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan tutuklama kararı vermişti.

Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yürüten Mustafa Bedreddin, Mayıs 2016'da başkent Şam'daki bir patlamada öldürülmüştü.

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Beyrut Lübnan Refik el-Hariri

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