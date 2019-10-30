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'Hariri Tekrar Başbakan Olmaya Hazır'

30.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

Dün istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Hariri, teknokrat hükümet kurulmasına izin verilmesi halinde yeniden hükümet kurmaya hazır 

'Hariri Tekrar Başbakan Olmaya Hazır'

Lübnan’da da üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, istifa eden Başbakan Saad el Hariri kurulacak yeni bir hükümete başbakan olarak dönmeye hazır ancak bunun için bir koşulu var: Yeni hükümetin, ekonomik çöküşü önlemek için gereken reformları süratle hayata geçirebilecek teknokratları içermesi.

Hariri, siyasi yolsuzluklara tepki olarak iki haftadır süren büyük çaplı toplu protestoların ardından dün istifa etmişti.

Reuters’ın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, yeni kabinede, bir önceki hükümette yer alan en üst katmandaki politikacılar grubunun yer almaması gerektiğini söyledi.

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