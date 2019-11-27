HABER

Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Lübnan'da ekonomik kriz ve yolsuzluğun tetiklediği sistem karşıtı protestoların ardından istifa eden ve şu an geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Saad el Hariri, yeni hükümeti kurmak istemediğini açıkladı.

Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor

Hariri yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlerin taleplerini karşılayacak ve Lübnan kadınına ayrıcalıklı bir konum sağlayacak bir hükümetin ben değil bir başkası tarafından kurulması doğrultusunda hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Hariri, konuya dair tüm gerçekleri bilenlerin ise kamuoyunu yanılttığını savunarak, söz konusu tarafların, hükümetin kurulamamasının sorumluluğunu kendisine yüklemek amacıyla bu tutumu sergilediklerini kaydetti.

Hariri, ayrıca Cumhurbaşkanı Mişel Aun'a hükümeti kuracak yeni bir başbakan tayin etmek için bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.

HÜKÜMETİ İSTİFAYA GÖTÜREN GÖSTERİLER

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.


PARTNERHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soruHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soru
Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezasıBangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası
Kaliforniya'daki orman yangını büyüyorKaliforniya'daki orman yangını büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Hariri yeni hükümet

En Çok Okunan Haberler

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AP'den çok önemli 'terörist çocuğu' kararı!

AP'den çok önemli 'terörist çocuğu' kararı!

Kaliforniya'daki orman yangını büyüyor

Kaliforniya'daki orman yangını büyüyor

Ölü bulunan geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı çıktı!

Ölü bulunan geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı çıktı!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.