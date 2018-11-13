Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Hizbullah'ı yeni hükümetin kurulmasını engellemekle suçladı.

Hariri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulması çerçevesinde üzerine düşen görevi yerine getirdiğine dikkati çekerek, tüm taraflardan da sorumluluklarını üstlenmesini istedi.

Lübnan'da farklı din ve mezhepler arasındaki iç savaşın sona ermesinden sonra taraflar arasında imzalanan Taif Anlaşması'nın önemine işaret eden Hariri, "Lübnan'ın halihazırdaki istikrarının sebebi, Taif Anlaşması. Bu anlaşma, temel prensibimiz." dedi.

- Hizbullah'ın "bağımsız Sünni vekil" şartı

Hariri, Hizbullah'ın desteklediği 6 Sünni milletvekilinden birine bakanlık verilmesi şartını, "ülkede sorun çıkarmak ve hükümetin kurulmasını açıkça aksatmak" şeklinde değerlendirdi.

"Hükümetin kurulması Hasan Nasrallah'ın ifadesiyle ortaya çıkan bir engele çarptı." diyen Hariri, meclisteki siyasi blokların zaten hükümette temsil edildiğini ve bu "bağımsız" vekillere bakanlık verilmesinin kendisi adına söz konusu olmadığını aktardı.