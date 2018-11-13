HABER

Hariri'den "hükümetin kurulmasını Hizbullah engelliyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:01 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri: "Hükümetin kurulması Hasan Nasrallah'ın ifadesiyle ortaya çıkan bir engele çarptı"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Hizbullah'ı yeni hükümetin kurulmasını engellemekle suçladı.

Hariri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulması çerçevesinde üzerine düşen görevi yerine getirdiğine dikkati çekerek, tüm taraflardan da sorumluluklarını üstlenmesini istedi.

Lübnan'da farklı din ve mezhepler arasındaki iç savaşın sona ermesinden sonra taraflar arasında imzalanan Taif Anlaşması'nın önemine işaret eden Hariri, "Lübnan'ın halihazırdaki istikrarının sebebi, Taif Anlaşması. Bu anlaşma, temel prensibimiz." dedi.

- Hizbullah'ın "bağımsız Sünni vekil" şartı

Hariri, Hizbullah'ın desteklediği 6 Sünni milletvekilinden birine bakanlık verilmesi şartını, "ülkede sorun çıkarmak ve hükümetin kurulmasını açıkça aksatmak" şeklinde değerlendirdi.

"Hükümetin kurulması Hasan Nasrallah'ın ifadesiyle ortaya çıkan bir engele çarptı." diyen Hariri, meclisteki siyasi blokların zaten hükümette temsil edildiğini ve bu "bağımsız" vekillere bakanlık verilmesinin kendisi adına söz konusu olmadığını aktardı.

Hariri ayrıca kendisine yöneltilen "mezhep yanlısı tutumu teşvik ettiği" ve Sünni kesimin temsilinin "tekelinde" olduğuna ilişkin suçlamaları kesin bir dille reddetti.

- Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları ve "bağımsız Sünni vekiller" tartışması

Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil ısrarı hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

PARTNER17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!
Kamyonun kasasında bağlı olan köpek asılı kaldıKamyonun kasasında bağlı olan köpek asılı kaldı
Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttuFoça'da patlama sesi ve yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hariri Hizbullah Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.