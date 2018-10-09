Hariri'den yeni hükümet açıklaması

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini söyledi.
Başbakan Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, başkent Beyrut'ta partisinin grup toplantısında, 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirtti.
Ülkenin ve ekonomik durumun hükümeti kurma sürecini hızlandırmayı kaçınılmaz hale getirdiğine işaret eden Hariri, kabineyi oluşturma yönündeki çalışmalarını ulusal uzlaşı hükümetini kurma doğrultusunda yürüttüğünü kaydetti.
Hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini vurgulayan Hariri, ilk hükümetini kurduğu 2009 yılındaki şartlar ile bugünkü şartların farklı olduğuna dikkati çekti.
Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.
Ülke ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, vatan için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.
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