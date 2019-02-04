Hariri'den yeni hükümeti eleştirenlere tepki

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni kabinesinin çalışmalarını engellemeye çalışanların sonuç elde edemeyeceğini söyledi.
Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Hariri, isim vermeden yeni hükümete yönelik eleştirilerde bulunanlara tepki gösterdi.
Yeni kabinesinin çalışmalarına başlamadan önce engel girişimlerinin olduğuna işaret eden Hariri, "Gece gündüz yaptığım çalışmalardan sonra bu karara vardım. Engellerle karşıma çıkanlar ise sonuç elde edemeyeceklerdir." dedi.
Hariri, gelecek nesillere iyi bir ülke bırakmak için çok çalışmaları gerektiğini ifade ederek, "Vatandaş, kendisinin çıkarı doğrultusunda çalışmadığımızı fark etmesi halinde hepimizi saf dışı bırakır." diye konuştu.
İlerlemeci Sosyalist Parti lideri Velid Canbolat, yeni kabinedeki bazı isimlere özellikle de kendisine muhalif Dürzi Talal Arslan'a yakın duran Salih el-Garib'in Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmasına tepki gösteriyor.
Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.
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