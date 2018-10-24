Ülkesinin birçok risklerle karşı karşıya kaldığını ve şu anda ulusal uzlaşı hükümetini kurmaya gayret ettiklerini anlatan Hariri, yeni kabinede kadınların yanı sıra teknokrat isimlerin de yer alacağını aktardı.

Lübnan'da siyasi güçlerin birbirleriyle uğraşmaktan haz aldığından dolayı hükümet kurma sürecinin zaman aldığını dile getiren Hariri, ancak söz konusu gecikmenin Lübnanlıların isteklerini yerine getirecek şekilde bir hükümetin kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta ila 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.

Ülke ekonomisinde "tehlike çanları çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ulusal çıkarlar için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de fedakârlık yapmaya davet etmişti.

Hariri, daha sonra da 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirterek, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da henüz hükümet kurulamadı.

