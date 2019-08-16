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Hariri'nin Washington ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 03:19 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: - "ABD arabuluculuğundaki İsrail Lübnan kara ve deniz sınırı çizimini takip ediyoruz ve ortak bir karara ulaşmayı bekliyoruz"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD arabuluculuğundaki İsrail Lübnan kara ve deniz sınırı çizimini takip ettiklerini ve ortak bir karara ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Hariri, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'lilere Lübnan Silahlı Kuvvetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İsrail ve Lübnan'ın sınırları konusuna değinen el Hariri, "ABD arabuluculuğundaki İsrail Lübnan kara ve deniz sınırı çizimini takip ediyoruz ve ortak bir karara ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Basın toplantısında konuşan Pompeo da sınır çizimine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini ayrıca ülkesinin Lübnan'ın geleceğini savunma konusunda verdiği taahhüde bağlı kaldığını vurguladı.

Pompeo, Esed rejiminin zulmünden kaçanların sığındığı Lübnan'ın bir milyondan fazla mülteciyi misafir etmesinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Washington'daki temaslarını sürdüren Hariri, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hariri, Washington ziyaretinin kendisine dikte edildiği iddialarını reddeti.

"Kendisinin ve hasımlarının ziyareti farklı şekillerde değerlendirdiğine" işaret eden Hariri, isim vermeden "Dikte edilenler onlardır ancak bana kimse birşeyi dikte edemez" şeklinde konuştu.

Hariri, ülkedeki çöp sorununa ilişkin "Döndüğümde bu çöp konusuyla ilgili çok açık ve net bir sözüm olacak. Bence bu konu esef verici bir şekilde, etnik, mezhepsel bir şekil aldı ve oldukça tiksinti verecek bir konu haline geldi" ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Lübnan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri

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