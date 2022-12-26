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Harita paylaşıp "dondurucu soğuklara" karşı uyardı: 3 ay boyunca... Meteorolojiden 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!

26.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla sadece günler kala yurt genelinde yağışlı ve soğuk havalar etkisini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi, ayrıca yağış beklenen bölgeler sıralandı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da çarşamba günü görülmesi beklenen hava durumu için açıklama yaparken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten paylaştığı haritayla "dondurucu soğuklar" ve "yoğun kar yağışları"nın yaşanabileceği aylara dikkat çekti.

Harita paylaşıp "dondurucu soğuklara" karşı uyardı: 3 ay boyunca... Meteorolojiden 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!

Türkiye aralık ayını geride bırakıp yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Özellikle de İstanbul'da kar yağışı merak konusu olurken yurdun birçok noktası yağışların etkisi altında. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kerem Ökten ise "ocak ayında Sibirya soğuklarının Balkanlar ve Türkiye'ye sık sık inebileceği" uyarısında bulunurken ocak, şubat ve mart aylarında hayatın olumsuz etkilenebileceğini belirtti. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...

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METEOROLOJİ: KUZEY KESİMLER YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"YAĞIŞLARIN YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar bekleniyor.

Öte yandan Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış yaşanması öngörülüyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya turuncu kod (Hava Durumu tehlikeli) ile uyarı yapıldı.

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Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR ÇARŞAMBA GELECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

  • Bugün İç Anadolu Doğu Anadolu'nun batısı, Düzce, Kastamonu, Gaziantep, Van, Gümüşhane, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur var. Sinop, Hatay, Kastamonu'nun kıyı, kesimlerinde kuvvetli yağmur var. Yağışlar yarın kesiliyor. İç kesimler sisli olacak. Sıcaklık değişmiyor.

  • İstanbul bugün parçalı bulutlu 12 derece. İstanbul’a yağmur hafif olarak çarşamba günü gelecek. Ankara bugün öğlen Karla karışık ve kar yağışlı 4 derece, İzmir 15, Antalya 20 derece. Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden fırtına olabilir.

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"ÜLKEMİZE SIK SIK İNEBİLİR" DİYEREK UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise şu uyarıda bulundu:

"Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve Ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir..."

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