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Harkiv'e Roket Saldırısı: En Az 20 Ölü

22.06.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus kuvvetleri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkiv ve civarındaki kırsal bölgelere roket saldırısında bulundu. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Kiev, saldırının amacının, Ukrayna'nın sivilleri korumak için cephedeki kaynaklarını çekmek zorunda bırakılması olduğunu kaydetti

Harkiv'e Roket Saldırısı: En Az 20 Ölü

Rus kuvvetleri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkiv ve civarındaki kırsal bölgelere roket saldırısında bulundu. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Kiev, saldırının amacının, Ukrayna'nın sivilleri korumak için cephedeki kaynaklarını çekmek zorunda bırakılması olduğunu kaydetti.

Rusya'daysa Ukrayna sınırına 8 kilometre uzaklıkta bulunan bir petrol rafinerisinin iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından sınırötesi saldırıyla vurulduğu bildirildi.

Savaşın en şiddetli çarpışmalarının olduğu ve Rusya'nın geçen haftadan beri Ukrayna güçlerini kuşattığını iddia ettiği Severodonetsk'te bir gazetecinin çektiği görüntüler, çarpışmanın sona ermediğini gözler önüne serdi. Ukrayna askerlerinin garnizona ikmal yapmak için nehri şişme botlarla geçtikleri görüldü.

Harkiv'de Salı gününden bu yana devam eden Rus bombardımanı, Ukrayna'nın geçen ay büyük bir karşı saldırıyla Rus güçlerini püskürttüğü ve hayatın yavaş yavaş normale döndüğü kente haftalardır düzenlenen en ağır saldırı oldu.

Harkivli savcı Mihailo Martoş, Harkiv civarındaki kırsal bölgede Reuters haber ajansına, "Rus askerleri topçu saldırısı düzenledi. Büyük olasılıkla birkaç roketatar vardı. Hepsi füzenin etkisi" dedi.

Sağlık çalışanları, yanmış bir garajdan çıkardıkları yaşlı kadının cesedini bir minibüse taşıdı.

Torunu, ölen yaşlı kadın hakkında, "85 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı çocuğuydu. Bir savaşı atlatmıştı ama bundan sağ çıkamadı. Kaçacak hiçbir yer yok. Buradan başka hiçbir yere gitmek istemedi" şeklinde konuştu.

Ukraynalı yetkililer, Harkiv'de dün 15 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölge Valisi Oleh Sinegubov, bu sabahki topçu saldırısında da en az 5 kişinin öldüğünü söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Oleysiy Arestoviç, "Rus kuvvetleri toplumu korkutmak amacıyla tıpkı Mariupol'u vurdukları gibi şimdi de Harkiv'i vuruyor" dedi.

"Rusya bu saldırılara devam ederse tepki göstermek durumunda kalacağız, bu da bizi ağır silahlarımızın yerini değiştirmeye zorlamanın yollarından biri" diyen Arestoviç, "Amaç, dikkatimizi dağıtacak ve bizi, askerlerimizi başka yere yönlendirmek zorunda bırakacak büyük bir sorun çıkarmak. Şiddetin tırmanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Savaşın en şiddetli çarpışmaları şu anda Donbas bölgesindeki Harkiv'in güneyinde yaşanıyor. En ağır çatışmalarınsa enkaza dönen Severodonetsk'te olduğu gözleniyor.

Rus kuvvetleri, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en ağır kara çarpışmasında yavaş ilerleme kaydediyor.

Moskova, Severodonetsk'teki Ukrayna kuvvetlerinin sıkıştığını ve geçen hafta Siverskyi Donets nehri üzerindeki son köprünün de yıkılması üzerine "teslim ol ya da öl" emri verildiğini bildirdi.

SİHA saldırısı

Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donbas bölgesinin Rusya tarafında bulunan Novoşahtinsk petrol rafinerisine düzenlenen SİHA saldırısından sonra üretimin durdurulduğu bildirildi. Ukrayna tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada paylaşılan video görüntüleri, dev bir duman kütlesinin gökyüzüne yükselmesinden önce bir SİHA'nın rafineriye doğru uçtuğunu gösteriyor. Interfax haber ajansına göre çıkan yangının söndürüldüğü, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ukrayna genellikle sınır yakınındaki Rus altyapı sistemini hedef alan saldırılar hakkında yorumda bulunmuyor.

Öte yandan Rus yetkililer, Rusya'da bir cephanelikte top patlaması sonucu dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın güneyindeyse yedi Rus füzesinin Mikolaiv limanını vurduğu, en az bir kişinin öldüğü ve birkaç noktada büyük yangınların çıktığı bildirildi. Küresel tahıl ticareti firması Viterra, Mikolaiv'deki tahıl terminalinin vurulduğunu ve terminalde yangın çıktığını açıkladı.

Bu arada hem Rusya hem de Ukrayna, bugünü, Hitler Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığı günün yıldönümü olarak andı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Anma ve Keder Günü'nde Nazi saldırısında ölen Sovyetler Birliği vatandaşlarına adanan anıta çiçek bıraktı.

İkinci Dünya Savaşı'nda 27 milyon Sovyetler Birliği vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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