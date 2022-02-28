Harkov’da sokak çatışmaları, Kiev’de gergin bekleyiş

Ukraynalı yetkililere göre Rus ordusu kent yakınlarındaki bir doğalgaz boru hattını havaya uçurdu.

Harkov’da Rus askeri araçlarını gösteren kayıtlar gün içinde kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna’daki çatışmalarda en az 240 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna çatışmalarda 3500 Rus askerinin öldüğünü belirtirken, Moskova’dan kayıpların sayısıyla ilgili açıklama henüz gelmiş değil.

Başkent Kiev’de ise akşam saatlerinde patlama ve silah seslerinin ardından durum nispeten sakin görünüyor.

Çatışmaların kentin güney tarafında yoğunlaştığı kaydediliyor.

Kievliler Rus askerlerinin kent merkezine grime ihtimaline karşı molotof kokteylleri hazırlıyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin savunmasına tutunduğunu belirtti.

Bu arada komşu ülkelere sığınanların sayısı da hızla artıyor.

BM yetkililerine göre bu sayı yaklaşık 370 bin vardı ve artmaya da devam ediyor.

Ukraynalılar, Romanya, Polonya, Macaristan gibi ülkelere sığınıyor.

