Harmancık’ta tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa’nın Harmancık ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre A.T. (36) Çatalsöğüt Mahallesi’ndeki ikametinde izinsiz kazı sonucu çıkartmış olduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak istedi. Gelen istihbaratı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 34 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet köpek figürlü heykel ve 8 adet madeni kolye olmak üzere toplam 43 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat sonrası, şüpheli A. T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

