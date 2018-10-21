"Harmandalı" ile öğrencileri okula bağladı

Öğrencilerine pek çok yörenin halk oyunlarını öğreten Mutluer'in mağrur zeybeklerin efeliğini yansıtan harmandalını oynatmaya başlamasıyla devamsızlık da sıfıra indi. Öğrencileriyle bir çok festival ve etkinliklerde gösteri sunan Mutluer, çocukların eğitimdeki başarılarını da artırdı.

Müdür Yardımcısı Mutluer'in, üç yıl önce kendi sınıfıyla başlattığı etkinlikte, öğrencilerinin "harmandalı"ndaki becerisine tüm okul önce hayran kaldı, sonra diğer sınıflar da heves etti.

Üsküp Atatürk Ortaokulu'nda yaklaşık 5 yıl önce teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak göreve başlayan Emrah Mutluer, geçen yıl da müdür yardımcısı oldu.

Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır öğrencilerine halk oyunları öğreterek, okula olan ilgiyi artırmayı başardığını söyledi.

Köy çocuklarının eğitim gördüğü okulda görev yaptığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Mutluer, öğrencileri ile boş buldukları her fırsatta "harmandalı" oyunu üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilerinin okula olan ilgilerini artırmaya yönelik birçok çalışma yaptığını ancak öğrencilerin en çok dikkatini harmandalı oyununun çektiğini vurgulayan Mutluer, "Öğrencilerimizin birçoğu köylerden gelen çocuklarımız, biz de onlara okulu harmandalı ile sevdirdik. Oyunu öylesine de güzel oynuyorlar ki hepimizi mest ediyorlar. Çocuklarımız öğrendikleri kadarıyla oyunu evde de ailelerine öğretmeye çalıştıklarını duyuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bu uygulama ile aslında bu kadar başarı sağlayacağımızı biz de düşünemedik. Ama gördük ki okula olan ilgi harmandalı ile neredeyse yüzde yüz arttı." diye konuştu.

Emrah Mutluer, uygulama ile okullarındaki eğitim başarısı artarken, 85 mevcutlu okula olan devamsızlığında azaldığını ifade etti.

Taşımalı sistem ile Hacıfaklı köyünden okula gelen Ömer Köksal, okulunu harmandalı ile daha fazla sevdiğini anlattı.

Boş buldukları vakitlerde zevkle ve severek harmandalı oynadıklarını ifade eden Köksal, oyun oynarken kendilerini çok mutlu hissettiklerini dile getirdi.

