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"Harmandalı" ile öğrencileri okula bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde bir ortaokulun müdür yardımcısı Emrah Mutluer, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarını "harmandalı" ile tanıştırarak, öğrencilerin okula olan ilgilerini artırdı - Öğrencileriyle birçok festival ve etkinliklerde gösteri sunan Mutluer, çocukların eğitimdeki başarılarını da artırdı - Müdür yardımcısı Emrah Mutluer: - "Okulumuzdaki öğrencilerimizin birçoğu köylerden gelen çocuklarımız, biz de onlara okulu harmandalı ile sevdirdik. Oyunu öylesine de güzel oynuyorlar ki hepimizi mest ediyorlar"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Üsküp beldesinde bir ortaokulun müdür yardımcısı, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarına öğrettiği "harmandalı" ile okula ilgilerini artırdı.

Üsküp Atatürk Ortaokulu'nda yaklaşık 5 yıl önce teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak göreve başlayan Emrah Mutluer, geçen yıl da müdür yardımcısı oldu.

Mutluer, taşımalı eğitimle 10 köyden gelen 85 öğrenciye, okula ilgilerini ve aidiyetlerini artırmak için öğle aralarında bildiği yörelerin halk oyunlarını öğretmeye çalıştı.

Müdür Yardımcısı Mutluer'in, üç yıl önce kendi sınıfıyla başlattığı etkinlikte, öğrencilerinin "harmandalı"ndaki becerisine tüm okul önce hayran kaldı, sonra diğer sınıflar da heves etti.

Öğrencilerine pek çok yörenin halk oyunlarını öğreten Mutluer'in mağrur zeybeklerin efeliğini yansıtan harmandalını oynatmaya başlamasıyla devamsızlık da sıfıra indi. Öğrencileriyle bir çok festival ve etkinliklerde gösteri sunan Mutluer, çocukların eğitimdeki başarılarını da artırdı.

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- "Öğrencilerin okula olan ilgileri arttı"

Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır öğrencilerine halk oyunları öğreterek, okula olan ilgiyi artırmayı başardığını söyledi.

Köy çocuklarının eğitim gördüğü okulda görev yaptığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Mutluer, öğrencileri ile boş buldukları her fırsatta "harmandalı" oyunu üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilerinin okula olan ilgilerini artırmaya yönelik birçok çalışma yaptığını ancak öğrencilerin en çok dikkatini harmandalı oyununun çektiğini vurgulayan Mutluer, "Öğrencilerimizin birçoğu köylerden gelen çocuklarımız, biz de onlara okulu harmandalı ile sevdirdik. Oyunu öylesine de güzel oynuyorlar ki hepimizi mest ediyorlar. Çocuklarımız öğrendikleri kadarıyla oyunu evde de ailelerine öğretmeye çalıştıklarını duyuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bu uygulama ile aslında bu kadar başarı sağlayacağımızı biz de düşünemedik. Ama gördük ki okula olan ilgi harmandalı ile neredeyse yüzde yüz arttı." diye konuştu.

Emrah Mutluer, uygulama ile okullarındaki eğitim başarısı artarken, 85 mevcutlu okula olan devamsızlığında azaldığını ifade etti.

Taşımalı sistem ile Hacıfaklı köyünden okula gelen Ömer Köksal, okulunu harmandalı ile daha fazla sevdiğini anlattı.

Boş buldukları vakitlerde zevkle ve severek harmandalı oynadıklarını ifade eden Köksal, oyun oynarken kendilerini çok mutlu hissettiklerini dile getirdi.

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