Harmankaya kalesi nerede? Kuruluş Osman'da geçen Harmankaya hangi ilde?

Reyting sıralamalarında en üst sıralarda yer alan Kuruluş Osman dizisinde geçen bölge isimleri, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Bu bağlamda Harmankaya'nın nerede olduğu sorgulanmaya başlandı. Harmankaya Kanyonu, Bilecik ili sınırları içerisindedir. İşte merak edilenler...

HARMANKAYA NEREDE?

Harmankaya Kanyonu, Bilecik ili sınırları içerisinde yer alır. Harmankaya Kanyonu, Tabiat Parkı olarak kullanılan oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Marmara Bölgesinde yer alan Kanyon, İnhisar ve Yenipazar ilçeleri arasındadır. 2013'ten beri tabiat parkı olarak kullanılıyor.

Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer alan Harmankaya Kanyonu, Yenipazar merkez üzerinden ortalama olarak 7 kilometre sürer. Kanyona kişisel araç veya toplu taşıma ile ulaşım sağlanabilir. Doğa ile içli dışlı olan bu yer her sene birçok ziyaretçi alıyor. 260 hektarlık alana sahip olan bu yerde çeşitli aktiviteler yapılabiliyor. Harmanköy üzerinden Karmankaya Kanyonuna gitmek için 4 kilometre mesafe vardır.

Harmankaya Kanyonunun girişi, Karahasanlar köyü yolu üzerinden başlıyor. Bu kanyonun çıkış köyü ise Harmanköy’dür. Ayrıca bu iki köy üzerinden rahatlıkla kantona ulaşım sağlanabilir. Harmankaya Kanyonunun uzunluğu ortalama 3 kilometredir. Kanyonun girişi ise beş metre büyüklüktedir. Kanyon duvarları ortalama 600 metre civarındadır.



