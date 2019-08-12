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Harmankaya Kanyonu'na doğasever ve adrenalin tutkunu ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bilecik'te bulunan, onlarca şelalenin yer aldığı 3 kilometrelik Harmankaya Kanyonu, doğaseverler ve adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor - İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Erdal Yalçın: - "Harmankaya Kanyonu doğa sporları eğitimi için elverişli, sulu bir kanyon" - Doğasever Asiye Ayvaz: - "Harmankaya Kanyonu'nu gördüğünüz zaman anlatamıyorsunuz sadece fotoğraflarla ifade edebiliyorsunuz, bunun için burayı görmek lazım"

BİLECİK (AA) - ZAFER ÖZUĞUR - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan, ikisi büyük onlarca şelalenin yer aldığı 3 kilometrelik Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, yerli ve yabancı doğaseverler ile adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Yenipazar Belediyesinin 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden devraldığı, toplam 260 hektar alana sahip 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda, 25 ve 20 metrelik iki büyük şelale ile 1,5-2 metrelik onlarca şelale bulunuyor.

Özellikle hafta sonları yüzlerce yerli ve yabancı doğasever ile adrenalin tutkunu, kanyonu geçmek için adeta bölgeye akın ediyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişiyle Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nı ziyaret eden İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, 4 saatlik yolcuğun ardından kanyonu geçmeyi başardı.

Kulüp başkanı Erdal Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yürüyüş, tırmanma, atlama ve yüzme gibi branşları bir araya getiren "canyoning" sporunu Avrupa standardına getirmek istediklerini söyledi.

Çok farklı yaş kategorilerinden ve meslekten insanı bir araya getirdiklerini anlatan Yalçın, "Biz, her hafta sonu bir kanyon geçişi yapıyoruz. Bu hafta da Harmankaya'yı tercih ettik. Harmankaya Kanyonu, doğa sporları eğitimi için elverişli sulu bir kanyon." dedi.

- "Harmankaya Kanyonu'nu görmek lazım"

Harmankaya Kanyonu'nu geçmek için İstanbul'dan gelen mimar Asiye Ayvaz ise yaklaşık iki yıldır "canyoning" sporuyla uğraştığına değinerek, "Harmankaya, daha çok acemilerle birlikte bir araya geldiğimiz kanyondur. Harmankaya Kanyonu'nu gördüğünüz zaman anlatamıyorsunuz sadece fotoğraflarla ifade edebiliyorsunuz, bunun için burayı görmek lazım." diye konuştu.

11 yaşındaki sporcu Arda Yunus Herden de babası ile geldiği Harmankaya Kanyonu'nu geçmek için sabırsızlandığını dile getirerek, kanyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Grubun en küçük üyesi olan 9 yaşındaki Funda Melek Kan ise geçen yıl da Harmankaya Kanyonu'na geldiğini anlatarak, "Sular biraz derindi, bu yıl ise sular biraz daha berrak ve derin değil. Kanyon sporunu çok seviyorum, herkesin bu işi yapmasını öneririm. Harmankaya, çok güzel bir kanyon. Herkesin geçmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bilecik Harmankaya Kanyonu Kanyon yenipazar

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