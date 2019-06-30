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Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

1916 yılında Rusların Trabzon’u işgali sırasında Köprübaşı ilçesi Harmantepe mevkiinde Rusların Karadeniz’e ilerleyişini durdurmak için savaşarak şehit olan askerler törele anıldı.29 Haziran 1916 yılında Rusların Trabzon’a doğru ilerleyişlerini önlemek için 36 saat süren çatışmalar neticesinde Ruslar geri püskürtülmüş 60.Alay Harman yaylasında yapılan bu savaşta yaşları 18’den başlayan askerlerden 7 subay, 150 er şehit düşmüştü.

1916 yılında Rusların Trabzon’u işgali sırasında Köprübaşı ilçesi Harmantepe mevkiinde Rusların Karadeniz’e ilerleyişini durdurmak için savaşarak şehit olan askerler törele anıldı.
29 Haziran 1916 yılında Rusların Trabzon’a doğru ilerleyişlerini önlemek için 36 saat süren çatışmalar neticesinde Ruslar geri püskürtülmüş 60.Alay Harman yaylasında yapılan bu savaşta yaşları 18’den başlayan askerlerden 7 subay, 150 er şehit düşmüştü. Her yıl 29 Haziran tarihinde Sürmene-Köprübaşı Harmantepe Şehitliği Yaptırma Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen anma programına bu yıl Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediyesi destek verdi. Köprübaşı Harman Yaylasında bulunan şehitlikte gerçekleştirilen törene, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, daire amirleri, Sürmene-Köprübaşı Harmantepe Şehitliği Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Bilgin askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören, Kaymakam ve Belediye Başkanlarının eşliğinde öğrenciler ve vatandaşların ellerinde Türk Bayrakları ile anıtın bulunduğu yere kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Anma töreni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının konseri ile başladı. Şehitler için Saygı Duruşu ve istiklal Marşının ardından Kur’an tilaveti ve protokol konuşmaları yapıldı.
Törende bir konuşma yapan Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, “Ülkemizin her biriminde, her safhasında bu topraklar için verdiği kutlu mücadeleyi Çanakkale’de, Samsun’da Erzurum’da, Sivas’ta ve en yakın 15 Temmuz gecesinde bu millet göstermiştir. Harmantepe’de bu birlik ve beraberliğin bu kenetlenmenin ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Şehitlerimizin isimlerini şöyle baktığımızda her birinin karşısındaki memleketlerine bakıyoruz. 50’ye yakın il sayabiliyoruz. Harmantepe ülkemizde birlik ve beraberliğin vermiş olduğu müthiş bir yansımasıdır. Özellikle gençlerin Harmantepe’ye sahip çıkacakları olan şüphem hiçbir zaman sarsılmamıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin her yerinde şahadete ermiş bütün kahraman askerlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyorum” dedi.
Sürmene-Köprübaşı Harmantepe Şehitliği Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Bilgin yaptığı konuşmada, “Burada ayakta olan misafirlerimizin yanında 1916 yılında bu toprakları istila için gelen Rus istilasına karşı ülkemizin her yerinden buralara gelerek kahramanca savaşarak şehit düşerek yatan misafirlerimiz var. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek dualar okundu.

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı

Harmantepe Şehitleri 103. yıldönümünde anıldı
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