Harmantepe Şehitliği için proje hazırlandı

Trabzon Valiliği, Harmantepe Şehitlik Projesi'nin Valilik himayesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından hazırlandığını, bu ay içerisinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden, Köprübaşı ilçesinde bulunan Harmantepe Şehitliği'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Harmantepe Şehitlik Projesi, Valiliğimiz himayesinde YİKOB tarafından hazırlanmış olup bu ay içerisinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülecektir. Ardından ihalesi yapılarak mevsim şartları uygun olduğunda onarım çalışmalarına başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

