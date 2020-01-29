"Harmatan" soğuğu Nijerya'nın kuzeyini etkisi altına aldı

KANO - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, kurak mevsimde başlayan, kuru ve soğuk rüzgardan oluşan "harmatan" özellikle ülkenin kuzeyinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki harmatanın son yıllarda yaşananların en yoğunu olduğunu söyledi.

Harmatanın, ülkenin kuzeyinde etkili olduğunu belirten yetkililer, son günlerde soğuk algınlığına bağlı olarak birçok kişinin hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Harmattan döneminde soğuk algınlığının yanı sıra sıtma, tifo ve menenjit gibi hastalıklar da yoğun olarak görülüyor.

- Sıcaklık 10 dereceye kadar düşebiliyor

Ortalama sıcaklığın 40-50 derece olduğu Nijerya'da, kurak dönemde etkili olan harmatanda sıcaklık 10 dereceye kadar düşebiliyor.

Nijerya'da kasım ile mart aylarındaki kurak mevsimde etkili olan harmatan, Sahra Çölü'nden gelen tozların Batı Afrika ülkelerini etkisi altına alan kuru ve soğuk rüzgardan oluşuyor.

Harmatan, hastalıkları da beraberinde getirdiği için "kötü rüzgar" olarak da isimlendiriliyor.