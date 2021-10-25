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HarmonyOS 150 milyondan fazla cihaza yüklendi

25.10.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HarmonyOS’un 150 milyonluk yüklenme rakamı cep telefonları, tabletler, akıllı TV’ler, akıllı saatler ve IoT gibi çeşitli cihazlardan oluşuyor. Sonuçta işletim sistemi, cihazlar arasında etkileşim ve iş birliği düşünülerek tasarlanmış durumda.

HarmonyOS 150 milyondan fazla cihaza yüklendi

Huawei’nin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, işletim sisteminin bu yılın sonuna kadar 200 milyon cihaza ulaşacağını ve olağanüstü bir büyümeyi kanıtlayacağını da sözlerine ekledi.

MİLYONLARCA GELİŞTİRİCİSİ VAR

Ayrıca, HarmonyOS yazılım uygulamalarının küresel dağıtımı 5,1 milyondan fazla geliştiriciye, 170’den fazla ülke ve bölgeye ulaştı. Uygulamaların kümülatif dağılımı Ocak-Eylül 2021 arasında 332,2 milyara çıktı. İşletim sisteminin halihazırda 4000’den fazla akıllı ekolojik ürünü ve 1800’den fazla ekolojik ortağı var.

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Huawei ayrıca HarmonyOS'un geliştirme süreci için 17’den fazla yetkili üniversite ve 436’dan fazla üniversite öğretmeniyle iş birliği yaptı.

HarmonyOS'un akıllı telefonlar ve tabletler için bir Linux çekirdeğini temel alırken ve Android uygulamalarını desteklemek için açık kaynaklı Android kodunu kullanırken, IoT cihazları için LiteOS’u temel aldığı bilinmektedir. 

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İşletim sistemi ilk kez Ağustos 2019’da Honor Smart TV’lerle ortaya çıktı ve daha sonra Haziran 2021’de Huawei akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler tarafından benimsendi.

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Huawei
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