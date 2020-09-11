HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. HarmonyOS 2.0: Google’sız bir hayat yaşamak mümkün

HarmonyOS 2.0: Google’sız bir hayat yaşamak mümkün

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Huawei’nin Android’e rakip olmak için geliştirmiş olduğu HarmonyOS 2.0 işletim sistemi duyuruldu.

HarmonyOS 2.0: Google’sız bir hayat yaşamak mümkün

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin ikinci sürümü olan HarmonyOS 2.0 ile karşımıza çıktı. Huawei yeni işletim sistemini akıllı telefonlar da dahil olmak üzere daha geniş bir cihaz yelpazesine getirmek için detayları da paylaştı. Huawei CEO’su Richard Yu, yeni işletim sistemini bugün Huawei’nin Çin’in Shenzhen kentindeki geliştirici konferansında sergileyerek, Google’a rakip olacaklarını açıkça ifade etti.

HARMONYOS'LU TELEFON 2021'DE

Huawei, HarmonyOS 2.0 SDK’nın beta sürümünü geliştiricilere sundu. Ancak başlangıçta yalnızca akıllı saatleri, araba kafa ünitelerini ve TV’leri destekleyecek. SDK’nın bir akıllı telefon versiyonu Aralık 2020’de yayınlanacak. HarmonyOS çalıştıran telefonlar ise 2021 yılında karşımıza çıkacak.

Huawei ayrıca, geliştiricilerin işletim sisteminin açık kaynaklı bir sürümünü geliştirmelerine olanak tanıyan OpenHarmony projesini de başlatıyor. Aynı AOSP’nin Android için olduğu gibi. Bugün itibarıyla proje yalnızca 128 MB veya daha düşük RAM’e sahip cihazları destekliyor. Ancak bu önümüzdeki yılın Nisan ayında 4 GB’a çıkarılacak ve bellek sınırı Ekim 2021’e kadar tamamen kaldırılacak.

HarmonyOS, Çin devinin Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklayan yaptırımlara karşı bir siper görevi görebileceğinden Huawei’nin stratejik olarak önemli bir projesi. Huawei şu anda Android tabanlı telefonlarını Google hizmetleri olmadan göndermek zorunda kalıyor ve Çin dışındaki kullanıcılar için uygulama eko sistemini ve işlevselliğini bozuyor.

HarmonyOS’in yeni sürümü ile artık Google ile olan bağlar tamamen koparılabilecek. Ancak Huawei Mobile Servisleri konusunda da geçmişte satışa sunulan Android telefonlar yine desteklenmeye devam edilecek.

OPPO Watch Türkiye pazarında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Pil canavarı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı!Pil canavarı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı!
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook Campus: Facebook başladığı yere geri döndü!
Sosyal medya devi başladığı yere geri döndü!
RTX 3080: Kripto para madencileri piyasayı silip süpürebilir!
Oyuncuların hayallerini madenciler bozabilir!
Pil canavarı Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı açıklandı!
Pil canavarı telefonun Türkiye fiyatı açıklandı!
Lastik üzerindeki yazıların anlamları
Oto lastik üzerindeki harfler ve rakamlar ne anlama geliyor?
iPhone SE 2020'ye bir rakip daha: Motorola Moto G9 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Ucuz iPhone'a bir rakip daha çıktı!
Donald Trump, TikTok için verdiği süreyi uzatmayacak!
Trump süre uzamayacak dedi: Ya kapatılacak ya da satılacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.